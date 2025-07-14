Россиянам рассказали, как спасти огород от летнего зноя

Ранее KP.RU писал, что колорадский жук — настоящая проблема для дачников. Многие пытаются бороться с ним ядами и народными средствами, но все это почти не дает результата. Как утверждает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, есть только один по-настоящему действенный способ — собирать вредителей вручную.