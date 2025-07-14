Россиянам рассказали, как спасти огород от летнего зноя

Лето приносит жару, которая угрожает садам и огородам. Высокие температуры вызывают увядание растений, снижение урожая и замедление роста. Как защитить культуры от палящего солнца, рассказала главный садовод России Октябрина Ганичкина в беседе с Regions.
Жара иссушает почву, лишает растения влаги и питательных веществ. Это ослабляет их, делая уязвимыми к болезням и вредителям. Листья желтеют, цветы и завязи опадают, корни страдают. Чтобы этого избежать, нужны правильные меры.
Ганичкина советовала использовать препараты от солнечных ожогов, особенно в теплицах. Полив должен быть обильным, но только теплой водой из бочек. Холодная вода из шланга вредит корням. Поливать лучше рано утром или вечером, опрыскивая растения для укрепления.
Для теплиц эксперт рекомендовала покрывать крыши раствором известковой пушонки. Это отражает ультрафиолет и снижает температуру внутри. Также она советовала подкармливать растения жидкими удобрениями из магазина для поддержания их силы.
Растения в открытом грунте поливают вечером. Огурцы, помидоры и клубнику защищают от солнца нетканым полотном, создавая тень. Лук, капуста и морковь в укрытии не нуждаются, но требуют полива и рыхления почвы для сохранения влаги.
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