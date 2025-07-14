Легенда «Реала» Модрич перешел в итальянский «Милан»

На официальном сайте итальянского «Милана» появилось сообщение о переходе в команду игрока национальной сборной Хорватии Луки Модрича.
Отмечается, что 39-летний полузащитник заключил соглашение с клубом сроком на один год. Предусмотрена возможность продления контракта.
22 мая 2025 года Модрич заявил о своем уходе из мадридского «Реала» по завершении текущего сезона. За время выступлений в составе «королевского клуба» хорватский футболист принял участие в 590 играх, отметившись 43 голами и 95 результативными передачами. Он четыре раза становился чемпионом Испании, дважды поднимал над головой Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок. Шесть раз Модрич становился победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе национальной команды Хорватии футболист стал обладателем серебряной медали чемпионата мира 2018 года и бронзовой медали чемпионата мира 2022 года. В 2023 году Модрич завоевал серебро Лиги наций.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» продлил контракт с люксембургским футболистом Мартинсом.