Легенда «Реала» Модрич перешел в итальянский «Милан»

22 мая 2025 года Модрич заявил о своем уходе из мадридского «Реала» по завершении текущего сезона. За время выступлений в составе «королевского клуба» хорватский футболист принял участие в 590 играх, отметившись 43 голами и 95 результативными передачами. Он четыре раза становился чемпионом Испании, дважды поднимал над головой Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок. Шесть раз Модрич становился победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.