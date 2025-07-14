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Легенда «Реала» Модрич перешел в итальянский «Милан»

В мае Модрич объявил о своем уходе из мадридского «Реала».

Источник: Аргументы и факты

На официальном сайте итальянского «Милана» появилось сообщение о переходе в команду игрока национальной сборной Хорватии Луки Модрича.

Отмечается, что 39-летний полузащитник заключил соглашение с клубом сроком на один год. Предусмотрена возможность продления контракта.

22 мая 2025 года Модрич заявил о своем уходе из мадридского «Реала» по завершении текущего сезона. За время выступлений в составе «королевского клуба» хорватский футболист принял участие в 590 играх, отметившись 43 голами и 95 результативными передачами. Он четыре раза становился чемпионом Испании, дважды поднимал над головой Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок. Шесть раз Модрич становился победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе национальной команды Хорватии футболист стал обладателем серебряной медали чемпионата мира 2018 года и бронзовой медали чемпионата мира 2022 года. В 2023 году Модрич завоевал серебро Лиги наций.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» продлил контракт с люксембургским футболистом Мартинсом.