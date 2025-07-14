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Мужчина попробовал самый дорогой бургер от Гордона Рамзи и описал ощущения

Фуд-блогер из Великобритании Лоуренс попробовал самый дорогой бургер в стране от известного шеф-повара Гордона Рамзи, узнаваемого по кулинарному шоу «Адская кухня». Об этом в понедельник, 14 июля, рассказали в Daily Mirror.

Фуд-блогер из Великобритании Лоуренс попробовал самый дорогой бургер в стране от известного шеф-повара Гордона Рамзи, узнаваемого по кулинарному шоу «Адская кухня». Об этом в понедельник, 14 июля, рассказали в Daily Mirror.

Блогер-миллионник снимает различные видео в соцести TikTok, где дегустирует дорогие и популярные блюда.

Недавно он решил посетить ресторан Gordon Ramsay Burger в лондонском универмаге Harrods — там парень заказал фирменный бургер с картошкой за 85 фунтов стерлингов (девять тысяч рублей в пересчете на российскую валюту).

По словам Лоуренса, у блюда был «невероятно приятный запах» и «чрезвычайно насыщенный» вкус. Трюфель при этом ощущался особенно сильно.

Бургер, который заказал блогер, состоит из смеси говяжьей лопатки, грудинки и реберной части. В дополнение к блюду подают большую порцию картофеля фри с трюфелем и соусом айоли, уточнили в издании.

Недавно на онлайн-аукционе продали за 10 миллионов долларов первую сумку бренда Birkin. Эта сумка стала самым дорогим аксессуаром в мире, который ушел с молотка.