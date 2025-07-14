Эксперт прокомментировал предложение Украины продавать оружие Америке

«Вот “кому война, а кому мать родна” никто не отменял. То есть то, что США вынуждают своих европейских союзников, и не только европейских, тех же австралийцев, которым Трамп дал разрешение на поставку танков Abrams. То есть США оружие не поставляют, но свои старые Abrams Австралия даст. Соответственно, они закупят новые себе. Как и европейцы, которые отдают все подряд. И, естественно, потом будут закупать американское оружие. Точно так же как израильтяне израсходовали больше половины имевшихся у них ракет приблизительно на сумму $2,5 млрд при том, что их ПВО имеет годовой бюджет $3−4 млрд. Естественно, они тоже будут закупать дополнительно американское оружие», — резюмировал эксперт. -0-