Эксперт прокомментировал предложение Украины продавать оружие Америке

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американцам все равно, как деньги будут поступать на их счета. Так военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко прокомментировал позицию США в отношении торговли оружием в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
«Украина предложила Америке покупать у них оружие. Тут и смех и грех, что называется. Это с одной стороны, а с другой — мы прекрасно понимаем, что это не теоретически, а даже практически возможно. Но за счет, естественно, средств европейских стран», — отметил эксперт.
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Он подчеркнул, что «американцам, в общем-то, все равно, как деньги будут поступать на их счета: напрямую или через Украину. Мне так кажется. Главное, чтобы их ВПК был обеспечен заказами, и, скорее всего, все к тому идет».
«У нас с вами нет диплома психиатров, чтобы адекватно оценивать шизофреническую логику той стороны, а тем более заявлений. А публичных заявлений масса. Но это за пределами понимания адекватного человека. Но здесь нужно понимать, что многие из этих заявлений и их шизофреничность предопределены самим характером и спецификой боевых действий», — прокомментировал Михаил Онуфриенко высказывания американских политиков.
«То есть, с одной стороны, заказчики этого кровавого шапито живут на Западе и ничем не рискуют. Их задача, в общем-то, понятна и нескрываема: создать проблемы России, обеспечить невозможность налаживания возобновления нормальных взаимоотношений России и Западной Европы и продолжать это как можно дольше, при этом зарабатывая на этом», — подчеркнул военно-политический обозреватель.
«Вот “кому война, а кому мать родна” никто не отменял. То есть то, что США вынуждают своих европейских союзников, и не только европейских, тех же австралийцев, которым Трамп дал разрешение на поставку танков Abrams. То есть США оружие не поставляют, но свои старые Abrams Австралия даст. Соответственно, они закупят новые себе. Как и европейцы, которые отдают все подряд. И, естественно, потом будут закупать американское оружие. Точно так же как израильтяне израсходовали больше половины имевшихся у них ракет приблизительно на сумму $2,5 млрд при том, что их ПВО имеет годовой бюджет $3−4 млрд. Естественно, они тоже будут закупать дополнительно американское оружие», — резюмировал эксперт. -0-