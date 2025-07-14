Лукашенко пообещал россиянам ремонт сломавшихся автобусов

Александр Лукашенко гарантировал восстановление белорусской техники.
Беларусь может обеспечить техническое обслуживание автобусов, ранее поставленных в Санкт-Петербург. Об этом президент страны Александр Лукашенко сообщил губернатору региона Александру Беглову.
«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, так называемые оппозиционные СМИ, не “пиарились” на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники. Я говорил вам, в чем причина: здесь не только конкуренция, здесь еще и обслуживание», — заявил Лукашенко, добавив, что страна готова взять технику на обслуживание, «чтобы полностью за нее отвечать».
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в первую очередь является страной с развитым машиностроением. По словам президента, у республики значительный потенциал в этой сфере.
Белорусские предприятия, в числе которых Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод (поставляющий автобусы) и компания «Белкоммунмаш» (производитель троллейбусов), осуществляют поставки коммунальной техники и пассажирского транспорта в Санкт-Петербург. Первая партия автобусов белорусского производства модели «Лазурный» поступила в распоряжение городских властей Петербурга в апреле 2022 года.
На протяжении последних двух лет в Санкт-Петербурге периодически фиксируются чрезвычайные происшествия, связанные с так называемыми «лазурными» автобусами. Так, в феврале текущего года на территории автобусного парка в Приморском районе полностью сгорел один из таких автобусов. Водитель еще одного такого автомобиля насмерть сбила женщину на пешеходном переходе, пишет RT.