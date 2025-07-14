Лукашенко пообещал россиянам ремонт сломавшихся автобусов

«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, так называемые оппозиционные СМИ, не “пиарились” на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники. Я говорил вам, в чем причина: здесь не только конкуренция, здесь еще и обслуживание», — заявил Лукашенко, добавив, что страна готова взять технику на обслуживание, «чтобы полностью за нее отвечать».