Путин поздравил школьников из РФ с победой на химической олимпиаде в Дубае

Российский лидер Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой, которую они одержали на 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае.
«Дорогие Константин, Виктор, Владимир и Федор! Поздравляю вас с красивой, уверенной победой в Международной химической олимпиаде», — говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
Путин назвал выступления ребят на престижных международных соревнованиях блестящими. Президент отметил, что россиянам пришлось состязаться с талантливыми юношами и девушками из 90 стран мира.
«Вы по праву стали обладателями самых почетных — золотых — медалей», — подчеркнул Путин.
Он также выразил уверенность, что глубокие знания, целеустремленность, настойчивость помогут школьникам добиваться успехов в учебе, профессии и в жизни.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил участников и гостей Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности.