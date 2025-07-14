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Путин поздравил школьников из РФ с победой на химической олимпиаде в Дубае

На соревнования в ОАЭ приехали участники из 90 стран.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой, которую они одержали на 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае.

«Дорогие Константин, Виктор, Владимир и Федор! Поздравляю вас с красивой, уверенной победой в Международной химической олимпиаде», — говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал выступления ребят на престижных международных соревнованиях блестящими. Президент отметил, что россиянам пришлось состязаться с талантливыми юношами и девушками из 90 стран мира.

«Вы по праву стали обладателями самых почетных — золотых — медалей», — подчеркнул Путин.

Он также выразил уверенность, что глубокие знания, целеустремленность, настойчивость помогут школьникам добиваться успехов в учебе, профессии и в жизни.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил участников и гостей Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности.