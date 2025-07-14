Стала известна сумма долга блогера-миллионника Subo перед налоговой

С 2020 по 2022 год Мамедов вместе с отцом и братом использовал схему, позволившую уклониться от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. На эти деньги они приобрели автомобиль премиум-класса за 10 миллионов рублей. Кроме того, из-за неуплаты налогов накопились пени и штрафы на 20 миллионов рублей.