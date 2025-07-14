Стала известна сумма долга блогера-миллионника Subo перед налоговой

Следственный комитет РФ по Московской области начал уголовное преследование известного пранкера Субхана Мамедова, известного как Subo. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер задолжал государству около 100 миллионов рублей, хотя изначально речь шла о 70 миллионах, пишет Super.
С 2020 по 2022 год Мамедов вместе с отцом и братом использовал схему, позволившую уклониться от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. На эти деньги они приобрели автомобиль премиум-класса за 10 миллионов рублей. Кроме того, из-за неуплаты налогов накопились пени и штрафы на 20 миллионов рублей.
Мамедову, его отцу и брату также вменяют легализацию средств, полученных незаконным путём. Блогер, которому в феврале 2025 года запретили въезд в Россию на 70 лет из-за его пранков, объявлен в розыск. Его местонахождение пока неизвестно. За эти преступления Мамедову грозит до 10 лет тюрьмы.