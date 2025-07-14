Axios: США планируют отправить на Украину оружие стоимостью 10 млрд долларов

Американское правительство предполагает, что в рамках новой сделки с Североатлантическим альянсом (НАТО) союзники Соединенных Штатов закупят у них вооружение для Украины на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
— Ознакомленный с планами источник сообщил Axios, что на первом этапе США продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. В перечень поставок, предназначенных для Украины, в конечном итоге войдут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды, — говорится в материале.
Согласно информации двух источников журналистов, в рамках этих сделок Украине также передадут дальнобойные ракеты, передает портал.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что в будущие поставки оружия украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Вашингтон передаст Киеву 17 подобных комплексов.
По данным СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность поставки Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16. В зависимости от версии эти снаряды могут поражать цели на расстоянии до 700 километров.