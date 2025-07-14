Axios: США планируют отправить на Украину оружие стоимостью 10 млрд долларов

Американское правительство предполагает, что в рамках новой сделки с Североатлантическим альянсом (НАТО) союзники Соединенных Штатов закупят у них вооружение для Украины на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.