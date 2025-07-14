Названы главные ошибки, которые не стоит совершать в Абхазии

Поведение туристов из России на отдыхе в Абхазии может стать причиной неодобрения местных жителей. Какие ошибки не стоит совершать российским туристам, чтобы не столкнуться с негативной реакцией местных, рассказал портал Хибины.ру.
Относиться с пренебрежением к местным жителям не стоит. Они не терпят высокомерного поведения по отношению к себе.
Не стоит также забывать об уважении к старшим: в Абхазии принято вставать в их присутствии и здороваться первым.
Еще одной ошибкой также называется то, что после себя туристы часто оставляют мусор и не думают о том, что его нужно убрать.
Ранее туристка из Петербурга побывала в Абхазии и посоветовала не ездить туда тем, кто любит заграничные курорты с другим уровнем комфорта. По словам россиянки, это может вызвать у них разочарование, поскольку «там все не так».