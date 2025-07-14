Синоптик Леус объяснил, откуда пришли грозы в Москву

Холодные атмосферные фронты приближающегося циклона принесли дожди. А грозы стали результатом столкновения сильно прогретого воздуха с большим количеством влаги (именно это мы ощущаем, как духоту) и плотного холодного воздуха. «Часто результатом такого столкновения становятся не только ливни с грозами, но и град», — уточнил Леус.