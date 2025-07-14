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Синоптик Леус объяснил, откуда пришли грозы в Москву

Грозовой разрядки с ливнями после изнуряющей жары было не избежать.

Источник: Аргументы и факты

После державшейся в городе рекордной жары грозовой разрядки было не избежать. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус с разговоре с aif.ru.

«На прошлой неделе антициклон принес в столичный регион раскаленные воздушные массы с Ближнего Востока и из Африки, — пояснил эксперт. — Теперь ослабление и смещение антициклона открыли путь для прорыва более прохладных и влажных воздушных масс с северо-запада, из Европы».

Холодные атмосферные фронты приближающегося циклона принесли дожди. А грозы стали результатом столкновения сильно прогретого воздуха с большим количеством влаги (именно это мы ощущаем, как духоту) и плотного холодного воздуха. «Часто результатом такого столкновения становятся не только ливни с грозами, но и град», — уточнил Леус.

Ранее синоптик Шувалов отметил, что в ближайшие дни будет отмечаться нестабильность атмосферы.