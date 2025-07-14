Пьяный бесправник в Гродно сел за руль и совершил ДТП: суд вынес приговор

Вечером 1 января 2025 г обвиняемый, не имея права управления транспортными средствами, будучи пьяным, управлял автомобилем Renault Megane с неисправной ходовой частью. Двигаясь по улице Весенней в Гродно со скоростью не менее 96 км/ч на закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Seat Alhambra. В результате ДТП водителю автомобиля Seat Alhambra и его трем пассажирам были причинены менее тяжкие телесные повреждения.