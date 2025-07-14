Пьяный бесправник в Гродно сел за руль и совершил ДТП: суд вынес приговор

14 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Гродно приговорил к двум годам колонии жителя Гродно, который пьяным сел за руль, не имея водительского удостоверения, и совершил ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском областном суде.
Вечером 1 января 2025 г обвиняемый, не имея права управления транспортными средствами, будучи пьяным, управлял автомобилем Renault Megane с неисправной ходовой частью. Двигаясь по улице Весенней в Гродно со скоростью не менее 96 км/ч на закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Seat Alhambra. В результате ДТП водителю автомобиля Seat Alhambra и его трем пассажирам были причинены менее тяжкие телесные повреждения.
В судебном заседании мужчина признал вину в совершенном преступлении, чистосердечно раскаялся. Как пояснил, накануне он распивал спиртные напитки, дальнейшие события помнит плохо, обстоятельства ДТП пояснить не может.
Суд признал гродненца виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения. На основании ч.1 ст. 317 УК он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. В соответствии с ч.ч.1,2 ст. 51 УК ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.
С владельца транспортного средства в пользу потерпевших постановлено взыскать возмещение морального вреда в общей сумме Br48 тыс., пошлину в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. -0-