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Пять стран Евросоюза не одобрили торговое соглашение с Украиной

Пять европейских стран негативно отреагировали на торговое соглашение с Украиной. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в нескольких украинских изданиях.

Пять европейских стран негативно отреагировали на торговое соглашение с Украиной. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в нескольких украинских изданиях.

В этот список вошли Венгрия, Польша, Болгария, Румыния и Словакия. Представители государств уверены, что подобные договоренности приведут к дестабилизации европейского рынка, передает Telegram-канал RT на русском.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что все расходы по поставкам оружия на Украину теперь лягут на Европу. И добавил, что страна больше не будет «делать какие-либо платежи».

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по Украине в Министерстве обороны Германии, в свою очередь, отметил, что ФРГ поставит первые дальнобойные системы вооружения на Украину уже в конце июля.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил о готовности Берлина купить зенитные ракетные комплексы Patriot у США для их дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным журналистов портала Axios, он уже уведомил об этом американского президента.

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