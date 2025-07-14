Из-за прохладного июня в Ростовской области на 10% упали продажи кондиционеров

Из-за того, что в июне не было аномальной жары, продажи кондиционеров в Ростовской области упали на 10%. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на один из аналитических центров.
Средняя стоимость кондиционера в июне на Дону составила 36 тысяч и 800 рублей, что на 9% больше этого же периода годом ранее.
Из-за прохладного первого летнего месяца реже стали брать и вентиляторы. Их продажи упали на 11%. К слову, цена этой техники в июне составила примерно три тысячи рублей.
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