Синоптик Вильфанд: Москву накроют грозы

«Дожди и грозы будут возникать местами, но много где. В общем можно сказать, что погода будет облачной с прояснениями, с кратковременными дождями, местами сильными, с градом и грозами, при которых порывы ветра будут достигать 15−20 м/с», — рассказал синоптик.