Синоптик Вильфанд: Москву накроют грозы

В ближайшие три дня, 14, 15 и 16 июля, в Москве ожидаются «фрагментарные», то есть внезапные и не повсеместные дожди. Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, над столичным регионом нависло «болотистое барическое поле», то есть зона равномерного давления, без четко выраженных явлений в виде циклонов и антициклонов. Оно является очень неустойчивым и вносит неустойчивость в погоду.
«Дожди и грозы будут возникать местами, но много где. В общем можно сказать, что погода будет облачной с прояснениями, с кратковременными дождями, местами сильными, с градом и грозами, при которых порывы ветра будут достигать 15−20 м/с», — рассказал синоптик.
При этом уже с четверга погода успокоится, в облаках появятся просветления, а вероятность осадков заметно сократится. Ранее Роман Вильфанд рассказал aif.ru о том, что температура всю неделю будет устойчивой: в Москву наконец придет долгожданное похолодание.