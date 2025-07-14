Синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет похолодание

Уже со вторника, 15 июля, показания термометров в Москве перестанут переваливать через отметку в +30°С. Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уже со вторника и до конца недели температура в столице будет колебаться между отметками 26−29°С в дневное время. Ночи станут немного холоднее: в спальных районах столбики термометров будут опускаться примерно до +15−17°С, а в центре города — до +18−20°С», — рассказал специалист.
Он отметил, что такая температура все равно будет превышать климатическую норму, однако всего на 3 , а не на 6 или 8, как было на прошлой неделе.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине недели в Москве ожидаются сильные, но возникающие не повсеместно, осадки. Жителям города стоит быть готовыми к выпадению града и грозам, порывы ветра при которых будут достигать 15−20 м/с.