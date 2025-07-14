Синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет похолодание

«Уже со вторника и до конца недели температура в столице будет колебаться между отметками 26−29°С в дневное время. Ночи станут немного холоднее: в спальных районах столбики термометров будут опускаться примерно до +15−17°С, а в центре города — до +18−20°С», — рассказал специалист.