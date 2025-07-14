Фармацевт Орс назвал четыре причины неприятного запаха пота

Фармацевт Херонимо Орс сообщил, что даже при соблюдении правил личной гигиены у отдельных людей может возникать неприятный запах пота. В интервью изданию El Periodico De España он обозначил четыре ключевых фактора, способствующих возникновению данной проблемы.