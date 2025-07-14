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Фармацевт Орс назвал четыре причины неприятного запаха пота

Даже при соблюдении правил личной гигиены у отдельных людей может возникать неприятный запах пота.

Источник: Аргументы и факты

Фармацевт Херонимо Орс сообщил, что даже при соблюдении правил личной гигиены у отдельных людей может возникать неприятный запах пота. В интервью изданию El Periodico De España он обозначил четыре ключевых фактора, способствующих возникновению данной проблемы.

По словам Орса, одним из факторов является повышенный уровень мочевой кислоты в организме. Он также подчеркнул, что причиной неприятного запаха может стать рацион питания, богатый белками и специями, порекомендовав пересмотреть диету.

В числе других причин неприятного запаха пота Орс указал ношение тесной одежды из синтетических материалов. Помимо этого, некоторые медикаменты могут вызывать побочный эффект в виде неприятного запаха пота.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова также рассказала, что газировки, молочные коктейли, а также пакетированные морсы и нектары являются самыми вредными напитками в летнюю жару.