Фармацевт Орс назвал четыре причины неприятного запаха пота

Фармацевт Херонимо Орс сообщил, что даже при соблюдении правил личной гигиены у отдельных людей может возникать неприятный запах пота. В интервью изданию El Periodico De España он обозначил четыре ключевых фактора, способствующих возникновению данной проблемы.
По словам Орса, одним из факторов является повышенный уровень мочевой кислоты в организме. Он также подчеркнул, что причиной неприятного запаха может стать рацион питания, богатый белками и специями, порекомендовав пересмотреть диету.
В числе других причин неприятного запаха пота Орс указал ношение тесной одежды из синтетических материалов. Помимо этого, некоторые медикаменты могут вызывать побочный эффект в виде неприятного запаха пота.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова также рассказала, что газировки, молочные коктейли, а также пакетированные морсы и нектары являются самыми вредными напитками в летнюю жару.