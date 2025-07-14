Названы два овоща, которые помогают предотвратить деменцию

При этом ученый предупредил о вреде металла в случае его чрезмерного употребления. В перечне острых симптомов отравления медью присутствуют рвота, в том числе кровью, и гипотензия — низкое кровяное давление. Чтобы избежать передозировки, Цзя рекомендовал получать микроэлемент с пищей в умеренном количестве. В частности, суточная норма меди в размере 1,22 миллиграмма содержится в двух картофелинах и одном среднем патиссоне.