Названы два овоща, которые помогают предотвратить деменцию

В составе картофеля и патиссонов присутствует медь, необходимая для поддержания когнитивного здоровья и снижения риска деменции. Об этом заявил профессор Хэбэйского медицинского университета в Китае Вэйай Цзя.
Он отметил, что этот металл способствует высвобождению железа, которое переносит кислород по организму, в том числе к мозгу. Умеренное потребление этого элемента также стимулирует стабильную работу центральной нервной системы. Кроме того, медь принимает участие в регуляции нейромедиаторов, связанных с памятью и обучением.
При этом ученый предупредил о вреде металла в случае его чрезмерного употребления. В перечне острых симптомов отравления медью присутствуют рвота, в том числе кровью, и гипотензия — низкое кровяное давление. Чтобы избежать передозировки, Цзя рекомендовал получать микроэлемент с пищей в умеренном количестве. В частности, суточная норма меди в размере 1,22 миллиграмма содержится в двух картофелинах и одном среднем патиссоне.
По данным исследователей, защитный эффект меди выражается в ее положительном влиянии на энергетический обмен и нейротрансмиссии — процессах, критически важных для правильной работы нервной системы, передает Daily Mail.
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