Кардиолог из Санкт-Петербурга: если хороший специалист понимает, что все знает, он пакует чемодан и едет учиться

«С коллегами из Минска, из Беларуси, конечно, мы знакомы давно. Контактируем уже многие годы. Повторюсь, что белорусская кардиология, кардиохирургия известна не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире своим высоким уровнем оказания помощи жителям Беларуси, специалистами высокого уровня. Наши многолетние контакты неизменно нас обогащают. Я надеюсь, не только нас, но и наших белорусских коллег», — сказал главный кардиохирург Санкт-Петербурга.