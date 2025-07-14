Кардиолог из Санкт-Петербурга: если хороший специалист понимает, что все знает, он пакует чемодан и едет учиться

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетние контакты между белорусскими и российскими кардиохирургами взаимно обогащают, отметил в комментарии корреспонденту БЕЛТА главный кардиохирург Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа Российской Федерации академик Российской академии наук Геннадий Хубулава.
Геннадий Хубулава, как и главный врач Международного центра сердца, президент Международного Фонда развития медицинской науки и образования «Здоровое сердце» Мария Прокудина, прибыли в Минск в составе делегации из Санкт-Петербурга в рамках визита губернатора северной столицы России Александра Беглова.
«С коллегами из Минска, из Беларуси, конечно, мы знакомы давно. Контактируем уже многие годы. Повторюсь, что белорусская кардиология, кардиохирургия известна не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире своим высоким уровнем оказания помощи жителям Беларуси, специалистами высокого уровня. Наши многолетние контакты неизменно нас обогащают. Я надеюсь, не только нас, но и наших белорусских коллег», — сказал главный кардиохирург Санкт-Петербурга.
По его словам, сегодня в РНПЦ «Кардиология» состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам и кардиохирургии, и кардиологии.
В продолжение темы Геннадий Хубулава отметил важность обмена профессиональным опытом. «Врач, который забыл, что он вечный ученик, — это уже не врач. Специалист должен учиться каждый день. В моем графике ежедневно выделен хотя бы час времени для самоподготовки. Это обязательно для каждого специалиста, какого уровня он бы не был», — сказал он.
Подобные встречи с белорусскими коллегами оставляют свой след в плане образования, добавил он.
Директор РНПЦ «Кардиология» Андрей Пристром подтвердил, что кардиология и кардиохирургия интенсивно развиваются, да и в целом знания в медицине обновляются очень быстро, поэтому следует заниматься постоянным самообразованием. Он поделился планами о проведении в декабре Съезда кардиологов Беларуси. Этот вопрос обсуждался сегодня с коллегами из Санкт-Петербурга. Предполагается, что одну из секций посвятят образовательным технологиям в кардиологии, кардиохирургии. Коллегам будет полезно и интересно обменяться опытом, уверен он.
На встрече также обсуждалась совместная деятельность Беларуси с Санкт-Петербургом, в частности, с Международным центром сердца при содействии фонда «Здоровое сердце», в плане развития медицинской науки и образования в сфере кардиологии.
«У нас накоплен достаточно большой опыт в образовательных программах. Хочется этим опытом поделиться с белорусскими коллегами. И если мы можем быть полезны друг другу, я думаю, эти возможности надо использовать, — отметила Мария Прокудина. — Самое главное сейчас — заниматься образовательной деятельностью для молодых врачей. Ни в коем случае нельзя оставаться на одном месте. А если хороший специалист понимает, что все знает, он пакует чемодан и едет учиться».-0-
Фото Надежды Костецкой.