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Генсек ООН Гутерриш поддержал санкции США против РФ в размере 100%

Антониу Гутерриш заявил, что пошлины США в отношении РФ могут внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен ввести санкции в размере 100% против России. По словам генсека, это позволит ускорить урегулирование конфликта на Украине.

«Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — заявил представитель ООН в ходе пресс-конференции.

Гутерриш также подчеркнул необходимость немедленного установления режима прекращения огня на Украине, что позволит урегулировать конфликт политическим путем.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-спикера Совета федерации РФ Константина Косачева, что новый ультиматум США по достижению мира на Украине не повлияет на настроение России.

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