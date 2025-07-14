Генсек ООН Гутерриш поддержал санкции США против РФ в размере 100%

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен ввести санкции в размере 100% против России. По словам генсека, это позволит ускорить урегулирование конфликта на Украине.
«Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — заявил представитель ООН в ходе пресс-конференции.
Гутерриш также подчеркнул необходимость немедленного установления режима прекращения огня на Украине, что позволит урегулировать конфликт политическим путем.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-спикера Совета федерации РФ Константина Косачева, что новый ультиматум США по достижению мира на Украине не повлияет на настроение России.