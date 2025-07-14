Фармацевт Орс назвал причины неприятного запаха пота

При специфической диете, которая приводит к возникновению неприятного запаха, он посоветовал пересмотреть свой рацион. В качестве других причин этого явления эксперт выделил обтягивающую синтетическую одежду и некоторые лекарственные средства, у которых измененный запах пота может быть побочным эффектом в результате употребления, передает El Periodico De España.