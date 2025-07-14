Фармацевт Орс назвал причины неприятного запаха пота

Одной из причин неприятного запаха пота является повышенный уровень мочевой кислоты. Также он может появиться из-за употребления еды, богатой белками и специями. Об этом заявил фармацевт Херонимо Орс.
При специфической диете, которая приводит к возникновению неприятного запаха, он посоветовал пересмотреть свой рацион. В качестве других причин этого явления эксперт выделил обтягивающую синтетическую одежду и некоторые лекарственные средства, у которых измененный запах пота может быть побочным эффектом в результате употребления, передает El Periodico De España.
Главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова рассказала, что напитки с кофеином повышают активность потоотделительных желез, а сыры, в составе которых присутствует термин, могут изменить запах пота. По словам специалиста, специи, красное мясо и консервы также способствуют усилению неприятного запаха.
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