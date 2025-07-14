Дорожную разметку ночью нанесут на 16 участках в Минске

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 15 июля дорожную разметку планируют наносить на 16 участках. Об этом сообщили БЕЛТА в КУП «СМЭП Мингорисполкома».
Планируется нанесение дорожной разметки на пр. Машерова (от ул. Даумана до пр. Победителей), а также на улицах Казинца, Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), Шишкина, переулке 2-й Юношеский, улицах Героев 120-й Дивизии, Основателей, Калиновского (от Логойского тракта до ул. Седых), Корженевского, Байкальской, Тарханова, Ангарской, Глебки, Уборевича, Одинцова и Люцинской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-