Дорожную разметку ночью нанесут на 16 участках в Минске

Планируется нанесение дорожной разметки на пр. Машерова (от ул. Даумана до пр. Победителей), а также на улицах Казинца, Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), Шишкина, переулке 2-й Юношеский, улицах Героев 120-й Дивизии, Основателей, Калиновского (от Логойского тракта до ул. Седых), Корженевского, Байкальской, Тарханова, Ангарской, Глебки, Уборевича, Одинцова и Люцинской.