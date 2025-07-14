Блокадница Ленинграда: кто сам страдал, всегда протянет руку помощи

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с блокадниками Ленинграда в ходе своего визита в Минск 14 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На встрече присутствовала блокадница Мария Ягодницына — она живет в Беларуси уже 60 лет. «Сегодня в стране есть Белорусский союз блокадников Ленинграда, в Минске осталось всего 68 участников. Капля в океане! Но мы все равно продолжаем работать», — рассказала она.
Мария Ягодницына заметила, что Беларусь — многострадальная земля, а кто сам страдал — поймет другого и подаст руку помощи.
Еще один участник встречи Евгений Фарфель, вспоминая страшные события своей жизни, добавил, что боль блокадного Ленинграда не проходит. Но это был и подвиг ради всех народов великой Родины. Жители блокадного Ленинграда стараются передать память о прошлом молодому поколению, чтобы не повторился тот ужас.
Александр Беглов выразил готовность помогать ветеранам и рассказал о новом проекте. По его словам, в планах строительство большого монумента к годовщине окончания Ленинградской битвы — 9 августа 1944-го. К его проектированию уже приступили. Монумент будет расположен на Пулковских высотах.
Для каждого из блокадников — участников встречи в качестве подарка на электронном носителе преподнесен документальный фильм «Для славы мертвых нет» о судьбе ленинградских блокадников, живущих сегодня в Беларуси. Подарок к 80-летию Великой Победы. Фильм основан на интервью жителей блокадного Ленинграда, исторической кинохронике и музейных коллекциях. -0-
Фото Сергея Шелега.