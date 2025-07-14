Блокадница Ленинграда: кто сам страдал, всегда протянет руку помощи

На встрече присутствовала блокадница Мария Ягодницына — она живет в Беларуси уже 60 лет. «Сегодня в стране есть Белорусский союз блокадников Ленинграда, в Минске осталось всего 68 участников. Капля в океане! Но мы все равно продолжаем работать», — рассказала она.