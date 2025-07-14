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Синоптик Леус открыл, когда жара вернется в Москву

Столичный регион ждет неделя ливней и гроз.

Источник: Аргументы и факты

Прохлада, которая со вторника, 15 июля, установится в столичном регионе, продержится недолго. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На этой неделе все дни будут дождливыми», — заметил эксперт. Температура будет колебаться в районе +25°С, частые грозы и ливни дадут горожанам ощущение свежести.

«Но уже вскоре из Центральной Атлантики снова придет теплый воздух, жара вернется», — отметил Леус. Температура начнет повышаться, а дожди прекратятся с понедельника, 21 июля.

Ранее синоптик Точенова рассказала, что август в Подмосковье будет тёплым месяцем, но сильная жара в этот месяц в регион не придет.