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Мужчина пробежал марафонскую дистанцию в 101 год, но трагически погиб спустя время: его подвело не здоровье

Пробежавший десять километров в 101 год мужчина из Индии погиб в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Индии местный бегун Фауджа Сингх, сумевший преодолеть марафонскую дистанцию в десять километров в возрасте 101 года, трагически погиб в ДТП спустя 13 лет. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Отмечается, что трагедия произошла в штате Пенджаб. Там 114-летний Сингх, однажды сумевший пробежать десять километров в 101 год, спокойно переходил дорогу, как вдруг его сбила машина. В итоге, мужчина быстро оказался на больничной койке. Несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.

«Тяжело узнать, что он погиб сегодня в трагической автокатастрофе», — сказал. Даже в 114 лет он продолжал вдохновлять поколения своей силой и преданностью делу", — сказал Гулаб Чанд Катария, глава штата Пенджаб.

Тем временем также стало известно о смерти знаменитого российского режиссера и продюсера Юрия Мороза. Тот ушел из жизни в возрасте 68 лет. Сообщается, что все произошло из-за онкологии, с которой деятель искусства боролся последние полтора года жизни.