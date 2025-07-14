Мужчина пробежал марафонскую дистанцию в 101 год, но трагически погиб спустя время: его подвело не здоровье

В Индии местный бегун Фауджа Сингх, сумевший преодолеть марафонскую дистанцию в десять километров в возрасте 101 года, трагически погиб в ДТП спустя 13 лет. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Отмечается, что трагедия произошла в штате Пенджаб. Там 114-летний Сингх, однажды сумевший пробежать десять километров в 101 год, спокойно переходил дорогу, как вдруг его сбила машина. В итоге, мужчина быстро оказался на больничной койке. Несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.
«Тяжело узнать, что он погиб сегодня в трагической автокатастрофе», — сказал. Даже в 114 лет он продолжал вдохновлять поколения своей силой и преданностью делу", — сказал Гулаб Чанд Катария, глава штата Пенджаб.
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