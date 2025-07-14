Мужчина пробежал марафонскую дистанцию в 101 год, но трагически погиб спустя время: его подвело не здоровье

Отмечается, что трагедия произошла в штате Пенджаб. Там 114-летний Сингх, однажды сумевший пробежать десять километров в 101 год, спокойно переходил дорогу, как вдруг его сбила машина. В итоге, мужчина быстро оказался на больничной койке. Несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.