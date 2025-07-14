Атомные часы помогут проверить квантовую механику в искривленном пространстве

Как показывают расчеты физиков, если искривление пространства-времени будет оказывать существенное влияние на квантово-механические процессы, то тогда эти аномалии будут вносить различия в том, с какой частотой «тикает» каждая из трех частей часов. Эти различия можно будет уловить при помощи лазера, если расположить все части часов на разных высотах относительно уровня моря, составляющих порядка одного километра. Ученые надеются, что уже в ближайшее время они осуществят первые подобные замеры, что позволит впервые проверить обе теории в рамках одного наземного эксперимента.