В Ростовской области 114 млн рублей вложил лакокрасочный завод в развитие производства

В Каменском районе Ростовской области лакокрасочный завод с начала года направил более 114 миллионов рублей на техническое перевооружение и расширение ассортимента. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Предприятие, входящее в число крупнейших производителей лакокрасочной продукции в России с годовым объемом выпуска свыше 60 тысяч тонн, осваивает выпуск новых видов декоративных и фактурных материалов. Параллельно на заводе ведется модернизация цеха колеровочных паст, закупается современное оборудование для доукомплектации производственной линии.
До настоящего времени основу ассортимента завода составляли битумные покрытия и лакокрасочные материалы популярных брендов. Новые инвестиции позволят предприятию укрепить свои позиции на рынке и предложить потребителям инновационные продукты.
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