Путин: Фильмы Митты стали классикой российского и мирового кинематографа

На сайте Кремля отмечается, что Александр Наумович был выдающимся режиссёром, сценаристом и человеком с щедрым и самобытным талантом.
«Александр Наумович был выдающимся режиссёром, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, режиссёр Александр Митта ушёл из жизни 14 июля, через две недели после поступления в больницу, причиной смерти стал рак почки. В последние дни режиссёр находился в хосписе в состоянии сопора. Его коллега Дмитрий Астрахан высоко оценил вклад Митты в кинематограф, отметив, что его фильмы и подходы к работе имели и продолжают иметь значительное влияние на киноиндустрию.