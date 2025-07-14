Путин: Фильмы Митты стали классикой российского и мирового кинематографа

Напомним, режиссёр Александр Митта ушёл из жизни 14 июля, через две недели после поступления в больницу, причиной смерти стал рак почки. В последние дни режиссёр находился в хосписе в состоянии сопора. Его коллега Дмитрий Астрахан высоко оценил вклад Митты в кинематограф, отметив, что его фильмы и подходы к работе имели и продолжают иметь значительное влияние на киноиндустрию.