В ООН высказались об угрозах Трампа ввести санкции против России и ее партнеров

ООН считает важным каждый шаг, направленный на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 14 июля, заявил на пресс-конференции глава организации Антониу Гутерриш.
Именно так он прокомментировал угрозы американского лидера Дональда Трампа о введении санкций против России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не придут к единому соглашению по поводу урегулирования вооруженного конфликта.
Гутерриш добавил, что, несмотря на это, меры всегда должны соответствовать международному праву.
— Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению, — цитирует его слова ТАСС.
Президент США 14 июля также заявил, что все расходы по поставкам оружия на Украину теперь лягут на Европу. И добавил, что страна больше не будет «делать какие-либо платежи».
По данным СМИ, президент России Владимир Путин готов к тому, что терпение Дональда Трампа может лопнуть и он введет новые санкции против страны. При этом российский лидер доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году.