Советский Мальчиш-Кибальчиш делает броню для американских наёмников, которых видели под Соледаром

После распада Советского Союза он ушёл из кино и стал работать в науке. Остапенко получил грант от National Science Foundation и основал компанию Ultrasonic Technologies, которая создаёт оборудование для проверки качества бронепластин и защиты для космических аппаратов.
В 2013 году его компания разработала технологию RUV, которая помогает лучше проверять качество бронежилетов. С 2022 года США передали украинской армии более 70 тысяч комплектов бронезащиты, часть из которых произведена компанией Ceradyne, входящей в 3M Company.
Именно такую броню видели у американских наёмников под Соледаром. Компания Сергея Остапенко продолжает работать с оборонной промышленностью США.
Ранее Life.ru рассказывал, что советский комедийный актёр Алексей Смирнов, известный по ролям в фильмах «В бой идут одни старики» и «Операция “Ы” многие годы не афишировал своё участие в Великой Отечественной войне. Он дослужился до звания лейтенанта и был удостоен множества наград, включая орден Красной Звезды и ордена Славы II и III степеней.