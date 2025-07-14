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Патриоты обрадовались увиденному в небе над российским городом

Жители Казани стали свидетелями необычного явления — вечернее небо окрасилось в белые, синие и красные оттенки. Закат напомнил многим российский триколор, что вызвало бурю эмоций в соцсетях. Об этом сообщают СМИ.

Небо над Казанью окрасилось в цвета российского триколора.

Жители Казани стали свидетелями необычного явления — вечернее небо окрасилось в белые, синие и красные оттенки. Закат напомнил многим российский триколор, что вызвало бурю эмоций в соцсетях. Об этом сообщают СМИ.

«Невероятный красоты закат в цветах российского флага сегодня в Казани. Подписчики из столицы Татарстана делятся кадрами», — передает telegram-канал SHOT.

Ранее телеканал RT сообщал, что в июле в Казани можно будет наблюдать несколько метеорных потоков. До 13 июля видны Пегасиды, с 12 июля по 23 августа — Южные дельта-Аквариды (до 30 метеоров в час), а с 17 июля начнется активность мощного потока Персеид. Об этом рассказал профессор Юрий Нефедьев.