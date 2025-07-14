Патриоты обрадовались увиденному в небе над российским городом

Ранее телеканал RT сообщал, что в июле в Казани можно будет наблюдать несколько метеорных потоков. До 13 июля видны Пегасиды, с 12 июля по 23 августа — Южные дельта-Аквариды (до 30 метеоров в час), а с 17 июля начнется активность мощного потока Персеид. Об этом рассказал профессор Юрий Нефедьев.