«Поставят под ружье всех». Монтян о том, когда в окопах ВСУ будут женщины и молодежь

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрист и блогер Татьяна Монтян в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала мнение о том, когда может начаться мобилизация женщин в ряды ВСУ.
Отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность того, что в Украине начнется мобилизация женщин и парней с 18 лет, Татьяна Монтян отметила: «Если начнет всерьез проваливаться фронт, не как они сейчас пятятся, а если будут действительно серьезные прорывы, естественно, немедленно будет мобилизация. Пока их, в принципе, все устраивает, потому что темпы продвижения довольно низкие».
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«Пока они тянут, не вытягивая из рукава этот последний козырь. И теоретически вроде как время у них пока есть. Уже половина лета прошла. Остается, собственно, 2,5−3 месяца до осенней распутицы. За это время, если даже тысячу километров возьмут, это все равно ни о чем, — сказала блогер. — Еще можно воевать несколько сезонов, особо не заморачиваясь с мобилизацией 18-летних и прочими совсем уже мегазверскими, драконовскими способами поддержания линии фронта в относительно стабильном движении в сторону Запада».
Она подчеркнула, что изменения может вызвать только серьезный прорыв фронта: «Даже не сомневайтесь, немедленно поставят под ружье абсолютно всех. В крайнем случае, если что-то пойдет совсем уже печально, то коллективный Запад вклинится уже своими силами и средствами. И мотивацию они придумают».-0-