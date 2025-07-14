«Поставят под ружье всех». Монтян о том, когда в окопах ВСУ будут женщины и молодежь

«Пока они тянут, не вытягивая из рукава этот последний козырь. И теоретически вроде как время у них пока есть. Уже половина лета прошла. Остается, собственно, 2,5−3 месяца до осенней распутицы. За это время, если даже тысячу километров возьмут, это все равно ни о чем, — сказала блогер. — Еще можно воевать несколько сезонов, особо не заморачиваясь с мобилизацией 18-летних и прочими совсем уже мегазверскими, драконовскими способами поддержания линии фронта в относительно стабильном движении в сторону Запада».