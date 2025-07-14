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Постпред США при НАТО: Период неограниченных трат на Украину закончился

Завершился период, когда США тратили неограниченные средства своих налогоплательщиков на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 14 июля, заявил постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе (НАТО) Мэттью Уитакер.

Завершился период, когда США тратили неограниченные средства своих налогоплательщиков на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 14 июля, заявил постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе (НАТО) Мэттью Уитакер.

Он выразил мнение, что президент страны Дональд Трамп принял «очень разумное решение» и заключил соглашение с НАТО. Согласно ему, европейские страны и Канада будут оплачивать поставки оружия украинским войскам, а США — производить его.

— Мы переложили бремя расходов на оборону Европы с американских налогоплательщиков на европейских, как и должно быть. Теперь традиционная защита Европы будет обеспечиваться за счет европейского населения, — подчеркнул Уитакер в эфире телеканала Fox News.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в будущие поставки вооружения американского производства украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Киеву дадут 17 этих комплексов.

По данным журналистов, правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО их союзники по альянсу закупят у них вооружение для Украины на общую сумму около 10 миллиардов долларов.

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