Постпред США при НАТО: Период неограниченных трат на Украину закончился

Завершился период, когда США тратили неограниченные средства своих налогоплательщиков на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 14 июля, заявил постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе (НАТО) Мэттью Уитакер.
Он выразил мнение, что президент страны Дональд Трамп принял «очень разумное решение» и заключил соглашение с НАТО. Согласно ему, европейские страны и Канада будут оплачивать поставки оружия украинским войскам, а США — производить его.
— Мы переложили бремя расходов на оборону Европы с американских налогоплательщиков на европейских, как и должно быть. Теперь традиционная защита Европы будет обеспечиваться за счет европейского населения, — подчеркнул Уитакер в эфире телеканала Fox News.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в будущие поставки вооружения американского производства украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Киеву дадут 17 этих комплексов.
По данным журналистов, правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО их союзники по альянсу закупят у них вооружение для Украины на общую сумму около 10 миллиардов долларов.