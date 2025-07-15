Ушел из жизни известный волгоградский врач-офтальмолог

Сергей Матвеевич родился в 1941 году. После окончания с отличием Волгоградского медицинского института он решил посвятить свою жизнь науке. В этом ему помог Александр Михайлович Водовозов — легендарный профессор, который стал его научным руководителем в аспирантуре по офтальмологии.