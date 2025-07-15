Ушел из жизни известный волгоградский врач-офтальмолог

Как сообщили в Telegram-канале Волгоградского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения РФ, врач-офтальмолог Сергей Свердлин скончался на 82-м году жизни в понедельник, 14 июля.
Сергей Матвеевич родился в 1941 году. После окончания с отличием Волгоградского медицинского института он решил посвятить свою жизнь науке. В этом ему помог Александр Михайлович Водовозов — легендарный профессор, который стал его научным руководителем в аспирантуре по офтальмологии.
Помимо преподавательской и врачебной деятельности, Сергей Свердлин занимался редактированием многочисленных научных сборников, выпущенных кафедрой офтальмологии, а также описал ряд новых микросимптомов, связанных с заболеваниями зрительного нерва и сетчатки.
«МК в Волгограде» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Матвеевича Свердлина.