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Ушел из жизни известный волгоградский врач-офтальмолог

Сергей Свердлин проработал более полувека в ВолгГМУ на кафедре офтальмологии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Telegram-канале Волгоградского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения РФ, врач-офтальмолог Сергей Свердлин скончался на 82-м году жизни в понедельник, 14 июля.

Сергей Матвеевич родился в 1941 году. После окончания с отличием Волгоградского медицинского института он решил посвятить свою жизнь науке. В этом ему помог Александр Михайлович Водовозов — легендарный профессор, который стал его научным руководителем в аспирантуре по офтальмологии.

Помимо преподавательской и врачебной деятельности, Сергей Свердлин занимался редактированием многочисленных научных сборников, выпущенных кафедрой офтальмологии, а также описал ряд новых микросимптомов, связанных с заболеваниями зрительного нерва и сетчатки.

«МК в Волгограде» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Матвеевича Свердлина.