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Трамп перечислил лидеров США, которых Путину удалось одурачить

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте «рахвалил» президента России Владимира Путина. Его слова в понедельник, 14 июля, процитировали в Reuters.

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте «рахвалил» президента России Владимира Путина. Его слова в понедельник, 14 июля, процитировали в Reuters.

Глава США заявил, что его коллега смог обмануть сразу нескольких американских лидеров.

— Путин — жесткий парень. Он обманул многих: Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Но не меня, — цитирует его слова агентство.

По данным СМИ, президент России Владимир Путин готов к тому, что терпение Дональда Трампа может лопнуть и он введет новые санкции против страны. При этом российский лидер доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году.

При этом у президента США почти нет рычагов влияния на Российскую Федерацию. Об этом написало хорватское издание Advance. Угрозы главы Белого дома совершенно пустые, и поэтому не достигают цели, отметили журналисты.

Британское издание The Telegraph, в свою очередь, предполагает, что Дональд Трамп может использовать главу Министерства финансов США Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики РФ.

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