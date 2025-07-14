КГК изучил, как используется закупленная для мехотрядов Витебской, Гомельской и Могилевской областей техника

Так, в Витебской области на момент проведения мониторинга (июнь) не были закреплены механизаторы за 3 зерноуборочными комбайнами, в Гомельской — за 7 тракторами, 10 кормоуборочными, 6 зерноуборочными комбайнами, в Могилевской области — за 5 кормоуборочными комбайнами. В результате данная техника полностью или частично не использовалась при проведении сельскохозяйственных работ.