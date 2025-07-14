КГК изучил, как используется закупленная для мехотрядов Витебской, Гомельской и Могилевской областей техника

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля проанализировал эффективность использования государственных средств, выделенных на приобретение техники для механизированных отрядов. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
Такие мехотряды созданы в Витебской, Гомельской и Могилевской областях на базе райагросервисов (по 5 механизированных отрядов в каждой из этих областей). Основная цель — оказание услуг сельхозорганизациям при проведении полевых работ. С целью выполнения этих задач для мехотрядов поставлена вся необходимая техника.
В ходе контрольных мероприятий установлено, что в ряде случаев закупленная техника не использовалась и простаивала во время проведения как посевной, так и кормозаготовительной кампаний.
Так, в Витебской области на момент проведения мониторинга (июнь) не были закреплены механизаторы за 3 зерноуборочными комбайнами, в Гомельской — за 7 тракторами, 10 кормоуборочными, 6 зерноуборочными комбайнами, в Могилевской области — за 5 кормоуборочными комбайнами. В результате данная техника полностью или частично не использовалась при проведении сельскохозяйственных работ.
Например, в созданном мехотряде в КПТУП «Речицаагрохимсервис» из-за недостатка механизаторов простаивали в период кормозаготовки 4 кормоуборочных комбайна (от 11 до 16 дней).
Контроль за деятельностью мехотрядов будет продолжен. -0-