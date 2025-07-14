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В метро Москвы восстановили движение поездов на зеленой ветке

Департамент транспорта Москвы сообщил о восстановлении движения на Замоскворецкой линии метро после инцидента с человеком на путях.

Источник: Комсомольская правда

В метро Москвы восстановлено движение поездов на Замоскворецкой линии после приостановки работы из-за человека на путях в понедельник, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что интервалы движения на зеленой ветке были временно увеличены из-за человека на путях метро. На фоне этого было полностью остановлено передвижение вагонов между станциями «Белорусская» и «Театральная».

Ранее KP.RU сообщал, что сбой произошел на северном участке Люблинско-Дмитровской линии в Московском метро. Отмечается, что задержка поездов была связана с проверкой инфраструктуры.