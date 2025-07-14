Отец пятерых детей с позывным «Медный» смог сбежать из плена ВСУ в Краматорске

ВСУ казнили 26 российских военных, которых взяли в плен или ранили в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Одного из них убили в Донецкой области в конце прошлого года. Об этом стало известно 30 июня из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о положении в области прав человека на Украине с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.