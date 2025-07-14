Российский боец с позывным «Медный», который является многодетным отцом, смог сбежать из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает ИА Регнум.
По словам родственника солдата, 26-летний Вячеслав Морковкин (настоящее имя военного) рос в Дзержинске Нижегородской области. В раннем возрасте его усыновила семья, в которой уже было два сына.
До начала специальной военной операции (СВО) он успел стать отцом пятерых детей. Однако с женой пришлось развестись.
Брат военного Вячеслав в беседе с агентством уточнил, что вся семья следит за судьбой бойца по новостям, поскольку с ним нет связи.
Недавно сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады украинских войск боец Александр Постоенко рассказал, что около трех недель шел к позициям ВС России, чтобы сдаться в плен.
ВСУ казнили 26 российских военных, которых взяли в плен или ранили в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Одного из них убили в Донецкой области в конце прошлого года. Об этом стало известно 30 июня из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о положении в области прав человека на Украине с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.