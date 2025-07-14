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Сидни Суини станет новой девушкой Джеймса Бонда

Звезда «Эйфории» может сыграть главную женскую роль в новой части «Бондианы».

Источник: Аргументы и факты

Американская актриса Сидни Суини может исполнить главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет британская газета The Sun.

Источник издания заявил, что режиссер новой части «Бондианы» Дени Вильнев лично выступает за кандидатуру звезды сериала «Эйфория».

«Дени считает, что она невероятно талантлива, а также привлекательна для молодого поколения, что крайне важно для модернизации франшизы», — заявил собеседник The Sun.

Также источник отметил, что Сидни Суини способна участвовать в экшен-сценах, что необходимо для воплощения образа девушки Джеймса Бонда.

Ранее сообщалось, что продюсеры фильмов о Гарри Поттере и Человеке-пауке — Дэвид Хейман и Эми Паскаль — займутся воссозданием образа агента британской разведки Джеймса Бонда.