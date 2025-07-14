Эквадор передаст России гражданина, похитившего миллионы из Социального фонда

Из Эквадора экстрадируют россиянина Анатолия Шушарина, который похитил шесть миллионов рублей из Фонда социального и пенсионного страхования под видом компенсаций за технические средства реабилитации инвалидов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
— По версии следствия, обвиняемый совместно с соучастниками похищал денежные средства путем получения инвалидами из Фонда пенсионного и социального страхования компенсаций за технические средства реабилитации, которые они фактически не приобретали. В связи с отсутствием прямого авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Эквадор были достигнуты соглашения с компетентными органами Панамы и Турции о транзите обвиняемого, — говорится в сообщении.
Поскольку злоумышленник скрывался от правоохранителей, в апреле 2024 года его объявили в международный розыск, и в январе текущего года Генпрокуратура направила запрос о выдаче Шушарина. Его доставят в Москву в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России и Национального центрального бюро Интерпола, передает сайт Генпрокуратуры.
30 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Срок ареста начнется с момента передачи россиянина российским правоохранителям в случае его экстрадиции или депортации либо с момента его задержания на территории России.