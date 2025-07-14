Эквадор передаст России гражданина, похитившего миллионы из Социального фонда

— По версии следствия, обвиняемый совместно с соучастниками похищал денежные средства путем получения инвалидами из Фонда пенсионного и социального страхования компенсаций за технические средства реабилитации, которые они фактически не приобретали. В связи с отсутствием прямого авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Эквадор были достигнуты соглашения с компетентными органами Панамы и Турции о транзите обвиняемого, — говорится в сообщении.