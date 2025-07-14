Трамп созвонился с Зеленским после попытки шантажировать Россию

Президент США Дональд Трамп провел разговор со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал украинский лидер у себя в telegram-канале. Беседа прошла через несколько часов после «важного заявления» главы Белого дома с угрозами в сторону России о 100%-ных пошлинах в случае, если Москва и Киев не договорятся о мире в ближайшие 50 дней.