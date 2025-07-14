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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 июля, сообщил, что он поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом, и назвал прошедшую беседу хорошей.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 июля, сообщил, что он поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом, и назвал прошедшую беседу хорошей.

В ходе разговора глава Белого дома поделился результатами своей встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте.

— Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону, — заявил лидер киевского режима, его цитирует РБК.

Во время встречи с Рютте в Белом доме Трамп заявил, что в будущие поставки вооружения украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Вашингтон передаст Киеву 17 этих комплексов, и некоторые из них отправят в ближайшее время.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО их союзники по альянсу закупят у них оружие для помощи Киеву на общую сумму около 10 миллиардов долларов.

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