Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship в августе

Американский предприниматель, миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship. По его словам, образец будет запущен уже в августе 2025 года.
На тему будущих планов бизнесмен высказался в понедельник, 14 июля. Тогда он в очередной раз вышел в сеть и опубликовал пост в личном блоге в социальной сети X. В нем Маск подчеркнул, что ждать следующего запуска прототипа Starship следует уже в ближайшее время.
«Новый запуск состоится примерно через три недели», — написал Маск.
При этом известно, что предыдущий, девятый запуск прототипа Starship обернулся провалом. Тогда, в конце мая, образец был потерян всего спустя полчаса после старта с земли.
Впрочем, едва ли Илона Маска расстраивают неудачи в работе, связанной с покорением космоса. Тем более, что в последнее время предприниматель активно занимается земными делами. В частности, строит политическую карьеру. Недавно он объявил о создании новой партии в США и даже подал соответствующее заявление в американский избирком.