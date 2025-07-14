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Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship в августе

Маска не смутило, что девятый полет прототипа Starship обернулся полным провалом.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель, миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship. По его словам, образец будет запущен уже в августе 2025 года.

На тему будущих планов бизнесмен высказался в понедельник, 14 июля. Тогда он в очередной раз вышел в сеть и опубликовал пост в личном блоге в социальной сети X. В нем Маск подчеркнул, что ждать следующего запуска прототипа Starship следует уже в ближайшее время.

«Новый запуск состоится примерно через три недели», — написал Маск.

При этом известно, что предыдущий, девятый запуск прототипа Starship обернулся провалом. Тогда, в конце мая, образец был потерян всего спустя полчаса после старта с земли.

Впрочем, едва ли Илона Маска расстраивают неудачи в работе, связанной с покорением космоса. Тем более, что в последнее время предприниматель активно занимается земными делами. В частности, строит политическую карьеру. Недавно он объявил о создании новой партии в США и даже подал соответствующее заявление в американский избирком.

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