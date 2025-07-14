Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship в августе

Впрочем, едва ли Илона Маска расстраивают неудачи в работе, связанной с покорением космоса. Тем более, что в последнее время предприниматель активно занимается земными делами. В частности, строит политическую карьеру. Недавно он объявил о создании новой партии в США и даже подал соответствующее заявление в американский избирком.