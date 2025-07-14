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«СВ»: Сообщения о побеге пленных бойцов ВС России могут быть работой ЦИПсО

Сообщения о якобы побеге пленных солдат ВС РФ могут быть работой украинского Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом в понедельник, 14 июля, написал Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), который связан с группировкой войск «Север».

Сообщения о якобы побеге пленных солдат ВС РФ могут быть работой украинского Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом в понедельник, 14 июля, написал Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), который связан с группировкой войск «Север».

— Это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания. Следует дождаться окончания истории с бегством наших бойцов, — сказано в публикации.

Военный ВС России с позывным «Медный», являющийся многодетным отцом, смог сбежать из украинского плена в Краматорске. По словам его родственника, 26-летний Вячеслав Морковкин (настоящее имя бойца) рос в Дзержинске Нижегородской области. В раннем возрасте его усыновила семья, в которой уже было два сына. До начала спецоперации он успел стать отцом пятерых детей, но с супругой пришлось развестись.

Недавно сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ боец Александр Постоенко рассказал, что около трех недель шел к позициям ВС РФ, чтобы сдаться в плен.

ВСУ казнили 26 российских военнослужащих, которых взяли в плен или ранили в зоне СВО с февраля 2022 года. Одного из них убили в Донецкой области в конце 2024 года. Об этом стало известно 30 июня из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о положении в области прав человека на Украине с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

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