Исполнитель роли Мальчиша-Кибальчиша создает броню для американских военных

Сергей Остапенко, известный по роли в советском фильме «Мальчиш-Кибальчиш», создает броню для американской армии, передает Telegram-канал Mash.
По информации авторов канала, 73-летний Остапенко живет во Флориде. Известно, что после распада Советского Союза получил грант от National Science Foundation и основал компанию Ultrasonic Technologies. Его организация создает аппаратуру для диагностики трещин в бронепластинах, а также элементы термозащиты для космических аппаратов.
В 2013 году Ultrasonic Technologies представила технологию RUV, которая помогает лучше проверять качество бронежилетов. Она используется компанией Ceradyne, которая производит комплекты бронезащиты. Именно такую броню видели у американских наемников под Соледаром в 2022 году.
«К слову, компания по сей день работает на ВПК США», — говорится в публикации.
Ранее MWM писало, что США усовершенствуют танки Abrams после их провала на Украине. На улучшение защиты Abrams потратят 107 млн долларов.