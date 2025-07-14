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Исполнитель роли Мальчиша-Кибальчиша создает броню для американских военных

Сергей Остапенко основал компанию Ultrasonic Technologies, которая создает аппаратуру для диагностики трещин в бронепластинах.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Остапенко, известный по роли в советском фильме «Мальчиш-Кибальчиш», создает броню для американской армии, передает Telegram-канал Mash.

По информации авторов канала, 73-летний Остапенко живет во Флориде. Известно, что после распада Советского Союза получил грант от National Science Foundation и основал компанию Ultrasonic Technologies. Его организация создает аппаратуру для диагностики трещин в бронепластинах, а также элементы термозащиты для космических аппаратов.

В 2013 году Ultrasonic Technologies представила технологию RUV, которая помогает лучше проверять качество бронежилетов. Она используется компанией Ceradyne, которая производит комплекты бронезащиты. Именно такую броню видели у американских наемников под Соледаром в 2022 году.

«К слову, компания по сей день работает на ВПК США», — говорится в публикации.

Ранее MWM писало, что США усовершенствуют танки Abrams после их провала на Украине. На улучшение защиты Abrams потратят 107 млн долларов.