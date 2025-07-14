Исполнитель роли Мальчиша-Кибальчиша создает броню для американских военных

По информации авторов канала, 73-летний Остапенко живет во Флориде. Известно, что после распада Советского Союза получил грант от National Science Foundation и основал компанию Ultrasonic Technologies. Его организация создает аппаратуру для диагностики трещин в бронепластинах, а также элементы термозащиты для космических аппаратов.