В ГАИ напомнили, где в местах отдыха нельзя оставлять машину

«В жаркие дни особой популярностью пользуются места для купания, к которым взрослые и дети добираются как на общественном, так и на личном транспорте. Тем не менее, при выезде на природу необходимо помнить, что остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями запрещена. При этом следует учитывать, что газоном является участок земли с естественным или искусственно созданным растительным, преимущественно травяным покровом», — рассказали в ГАИ.