В ГАИ напомнили, где в местах отдыха нельзя оставлять машину

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ГАИ напомнили о соблюдении правил дорожного движения в местах отдыха. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«В жаркие дни особой популярностью пользуются места для купания, к которым взрослые и дети добираются как на общественном, так и на личном транспорте. Тем не менее, при выезде на природу необходимо помнить, что остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями запрещена. При этом следует учитывать, что газоном является участок земли с естественным или искусственно созданным растительным, преимущественно травяным покровом», — рассказали в ГАИ.
Автомобили необходимо оставлять в специально оборудованных местах для стоянки, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
Водители, нарушившие данное требование ПДД, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере: 1 базовой величины — для водителей легковых автомобилей; 5 базовых величин — для водителей грузовых автомобилей, автобусов, колесных тракторов и самоходных машин; 10 базовых величин — водители грузовиков, автобусов, тракторов и самоходных машин, в случае совершения ими данного нарушения повторно в течение одного года после привлечения к административной ответственности. -0-