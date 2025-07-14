Аварийное отключение электричества произошло в Белгородской области

В Шебекинском муниципальном округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. По словам главы муниципалитета Андрея Гриднева, восстановительные работы начнутся после получения согласования от Министерства обороны РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.