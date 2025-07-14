Аварийное отключение электричества произошло в Белгородской области

В Шебекинском муниципальном округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. По словам главы муниципалитета Андрея Гриднева, восстановительные работы начнутся после получения согласования от Министерства обороны РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«В округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — отметил он.
Также сообщалось, что 2-летний мальчик и мужчина пострадали в Шебекинском округе при ударах ВСУ.