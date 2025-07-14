Дэвис: решение Трампа о поставках оружия ВСУ не изменит ситуацию

Решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о поставках ракетных комплексов Patriot украинской стороне не повлияет на ситуацию, заявил Дэниел Дэвис.
Подполковник армии США в отставке уточнил, что ВС РФ продолжают наступать.
«Это ничего не изменит. Это ничего не изменит в воздухе и, конечно, ничего не изменит на земле, где РФ продолжает наступать, потому что независимо от того, сколько ракет противовоздушной обороны у нас есть или мы их им предоставим, этого будет недостаточно, потому что Россия это учла. И теперь их наступательного воздушного потенциала будет достаточно, чтобы подавить все, что может предложить украинская сторона, Соединённые Штаты и Запад в целом», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.
По его словам, для Трампа поставки украинской стороне всего лишь бизнес.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс достигли договорённости о поставках оружия Украине.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.