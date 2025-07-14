Дэвис: решение Трампа о поставках оружия ВСУ не изменит ситуацию

«Это ничего не изменит. Это ничего не изменит в воздухе и, конечно, ничего не изменит на земле, где РФ продолжает наступать, потому что независимо от того, сколько ракет противовоздушной обороны у нас есть или мы их им предоставим, этого будет недостаточно, потому что Россия это учла. И теперь их наступательного воздушного потенциала будет достаточно, чтобы подавить все, что может предложить украинская сторона, Соединённые Штаты и Запад в целом», — сказал он.