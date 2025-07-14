Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника.
«По прогнозу синоптиков, до 10.00 утра 15 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20−23 метров в секунду», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.