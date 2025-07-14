Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни

ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Ушел из жизни участник ВОВ, защищавший Воронеж, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Скончался героический участник Великой Отечественной войны и легендарный сотрудник органов внутренних дел Александр Николаевич Рогов… Александр Николаевич ушел на фронт в 1943 году. В том числе защищал от врага Воронеж, получил серьезное ранение. О его ратных заслугах говорят многочисленные награды, в частности два ордена Отечественной войны», — написал Гусев в Telegram-канале.
После войны Рогов служил в милиции. Под его руководством было раскрыто много преступлений, в том числе кража драгоценностей у скрипача Давида Ойстраха.
«Об этом деле благодаря братьям Вайнерам знал весь Советский Союз. Думаю, многие помнят роман “Визит к Минотавру” и одноименный художественный фильм», — добавил Гусев.
В январе 2025 года Александру Рогову исполнилось 100 лет.
«Третьего января этого года ему исполнилось 100 лет. А буквально в мае, накануне 80-летия Победы, мы встретились, душевно поговорили о прошлом и настоящем. Я был рад тогда лично поблагодарить нашего многоуважаемого ветерана и вручить ему удостоверение Почетного гражданина Воронежской области…. Низкий поклон Вам, дорогой Александр Николаевич. И вечная память. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка», — подытожил Гусев.