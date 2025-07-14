Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни

Почетный гражданин Воронежской области Рогов умер в возрасте 100 лет.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Ушел из жизни участник ВОВ, защищавший Воронеж, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Скончался героический участник Великой Отечественной войны и легендарный сотрудник органов внутренних дел Александр Николаевич Рогов… Александр Николаевич ушел на фронт в 1943 году. В том числе защищал от врага Воронеж, получил серьезное ранение. О его ратных заслугах говорят многочисленные награды, в частности два ордена Отечественной войны», — написал Гусев в Telegram-канале.

После войны Рогов служил в милиции. Под его руководством было раскрыто много преступлений, в том числе кража драгоценностей у скрипача Давида Ойстраха.

«Об этом деле благодаря братьям Вайнерам знал весь Советский Союз. Думаю, многие помнят роман “Визит к Минотавру” и одноименный художественный фильм», — добавил Гусев.

В январе 2025 года Александру Рогову исполнилось 100 лет.

«Третьего января этого года ему исполнилось 100 лет. А буквально в мае, накануне 80-летия Победы, мы встретились, душевно поговорили о прошлом и настоящем. Я был рад тогда лично поблагодарить нашего многоуважаемого ветерана и вручить ему удостоверение Почетного гражданина Воронежской области…. Низкий поклон Вам, дорогой Александр Николаевич. И вечная память. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка», — подытожил Гусев.