Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни

«Третьего января этого года ему исполнилось 100 лет. А буквально в мае, накануне 80-летия Победы, мы встретились, душевно поговорили о прошлом и настоящем. Я был рад тогда лично поблагодарить нашего многоуважаемого ветерана и вручить ему удостоверение Почетного гражданина Воронежской области…. Низкий поклон Вам, дорогой Александр Николаевич. И вечная память. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка», — подытожил Гусев.