Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО ждут ответа России на заявления США: что скажет Владимир Путин

НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает ответа президента РФ Владимира Путина на недавние высказывания американского главы Дональда Трампа.

Речь идет о заявлениях президента США по поводу военной помощи Украине и потенциальных новых таможенных тарифах в отношении российских торговых партнеров.

«Очевидно, что он отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — сказал Уитакер для Fox News.

Уитакер считает, что инициатива Трампа по перекладыванию финансирования военных поставок для Украины на европейских союзников может стать «отличным следующим шагом» к урегулированию украинского кризиса.

Ранее глава Белого дома предупредил Россию о возможных санкциях в размере 100%, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше