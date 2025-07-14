НАТО ждут ответа России на заявления США: что скажет Владимир Путин

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает ответа президента РФ Владимира Путина на недавние высказывания американского главы Дональда Трампа.
Речь идет о заявлениях президента США по поводу военной помощи Украине и потенциальных новых таможенных тарифах в отношении российских торговых партнеров.
«Очевидно, что он отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — сказал Уитакер для Fox News.
Уитакер считает, что инициатива Трампа по перекладыванию финансирования военных поставок для Украины на европейских союзников может стать «отличным следующим шагом» к урегулированию украинского кризиса.
Ранее глава Белого дома предупредил Россию о возможных санкциях в размере 100%, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.